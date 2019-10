De lekkerste restaurants van Nederland volgens Lekker500: twee Brabantse toppers bij de beste vijf

Overzicht | Gemert wint dankzij sterke eerste helft van Dongen, Someren-doel­man bezorgt ploeg een punt tegen Mier­lo-Hout

27 oktober In een lekker herfstzonnetje werd er weer gevoetbald op de amateurvelden in de regio. Gemert legde Dongen met 3-2 over de knie en kan langzaam omhoog kijken. UNA, de andere ploeg uit de regio in de derde divisie, won op eigen veld met 2-1 van DEM. SV Someren tegen Mierlo-Hout kende geen winnaar, maar wel een keeper die scoorde: 2-2.