De liefde van Leende voor oud-pastoor Ad van Loon die 70 jaar priester is: ‘Zo'n man voor wie je het goed wil doen’

,,Een mens tussen de mensen", noemt Toon Liebregts hem. Liebregts was in zijn jonge jaren koster in de kerk. Ook was hij eind jaren 70 bij de bijeenkomsten van het jongerenpastoraat. ,,Pastoor Van Loon was ook toen al een belezen man. En goed op de hoogte van wat speelde. We konden het over alles hebben. Alle onderwerpen werden besproken. Ook abortus bijvoorbeeld".



Dat bij-de-tijdse herkent parochiaan Joop Kummeling. Sinds Van Loon bijna 50 jaar geleden tijdens de paaswake zijn oudste dochter doopte, was de pastoor een vaste waarde in zijn leven. ,,Hij was veranderingsgezind. En hij bracht het hier en nu in de boodschap van het evangelie". Hij weet ook hoe ontzettend veel de pastoor van Leende is gaan houden. Ondanks dat minpuntje dat hem in het begin wel even tegenviel: de pastoor die zelf altijd zo goed bij stem was, kreeg het Leendse kerkvolk nooit aan het zingen.