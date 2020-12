De Merret houdt enquête over invulling Budels Schepenhuis

‘Bom onder je kont’: dronken scooterrij­der gepakt met illegaal vuurwerk in Budel

6 december BUDEL - In Budel is een 23-jarige man aangehouden met een grote hoeveelheid vuurwerk op zak. De bestuurder zat dronken op zijn scooter, met volgens een wijkagent een ‘bom onder zijn zadel’. Onder zijn zadel waren onder meer Cobra’s verstopt. De man moet zich later verantwoorden bij de rechter. Zijn rijbewijs is hij alvast kwijt.