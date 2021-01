De palm mag blijven, maar tuincentrum Berkenhof in Gastel krijgt nieuwe smoel

Het overkomt Moreno van den Broek (45) regelmatig dat voorbijgangers even stoppen om te vragen wat hij toch allemaal aan het doen is, want het tuincentrum aan het Gravenkasteel ondergaat een flinke metamorfose. ,,Ons pap runde ruim vijftig jaar het tuincentrum. Ik ben in de zaak gegroeid, maar was eigenlijk vooral aan het werk bij klanten om het onderhoud in tuinen te doen en om nieuwe tuinen aan te leggen”, zegt Van den Broek.

Van binnen bruin

Doordat het de laatste jaren met de gezondheid minder ging en vader Piet van den Broek uiteindelijk vorig jaar overleed, was er een beetje de klad gekomen in het onderhoud van het tuincentrum. ,,Bij de entree aan de straatkant was de pergola versleten en veel bomen en planten die daar stonden waren te groot geworden, in elkaar gegroeid en vaak van binnen bruin geworden. Die waren niet meer geschikt voor verkoop. Het zag er gewoonweg niet meer mooi uit, dus moesten ze weg”, zegt Van den Broek.

Hij heeft bijna een jaar de tijd genomen om te bedenken of hij wel met het tuincentrum verder wilde gaan of zich vooral wilde richten op het hovenierswerk. ,,Uiteindelijk wil ik verder gaan op dezelfde voet als we altijd gewerkt hebben: tuincentrum met een winkel en hoveniersbedrijf. Maar dan moet wel de zaak goed gerenoveerd worden en daar ben ik nu druk mee bezig”, vertelt hij.

Quote Het moet een mooie entree worden voor het bedrijf Moreno van den Broek

Een aantal mooie bomen, waaronder een prachtige palm, heeft hij laten staan: ,,Dat is wel een blikvanger, die blijft. Verder leg ik tussen de blijvende bomen voorlopig gras en kleed het aan met mooie bloemen. Het moet een mooie entree worden voor het bedrijf.”

Met die klus wil hij in april klaar zijn, want dan begint het seizoen weer voor de verkoop van perkplanten. Daarna neemt hij de tijd om definitieve plannen te maken: hij speelt met de gedachte om een vijver aan te leggen of enkele terrassen met daaromheen mooie beplanting. Dat moet volgend jaar gestalte krijgen.

Schitterend werk

Moreno is feitelijk in het bedrijf gegroeid: als kind hielp hij zijn vader al mee. Hoewel hij een opleiding elektrotechniek volgde, kwam hij uiteindelijk toch in het tuindersvak terecht, net als zijn zus Christianne. Die maakt thuis op bestelling vooral graf- en bruidsstukken. En als ze tijd over heeft, springt ze graag bij in de winkel van haar broer. Zodra het weer mag, is de winkel weer iedere woensdag en zaterdag geopend. Zelf Vindt van den Broek dat hij schitterend werk heeft: ,,Iedere dag is anders. De ene dag snoei ik veel, een andere dag leg ik een nieuwe tuin aan en samen met de klant ontwerp ik nieuwe tuinen. De meeste voldoening haal ik uit de tevreden gezichten van de klanten.”