De Pintewippers zitten toch nog middenin het carnavalsseizoen

TERUG IN HET NIEUWSGASTEL - Eigenlijk mogen ze niet klagen, maar stiekem doen ze dat toch. De Gastelse Pintewippers hebben hun carnavalsseizoen niet kunnen afmaken. De viering van hun 66-jarig jubileum in mei viel in het water.

,,Ik kijk terug op een heel mooi carnavalsseizoen. We hadden schitterende bonte avonden, het prinsenvliegen is doorgegaan, we hadden een onvergetelijke prinsenreceptie en onze optocht ging door”, aldus Roy van Hoef, die dit jaar de eer had prins van de Pintewippers te mogen zijn.

Op veel plaatsen werd de optocht afgelast, maar dat had niks te maken met corona. Felle wind en flinke regen gooiden voor veel optochten roet in het eten. ,,We waren na de optocht doornat, maar het was toch prachtig. Het was alles bij elkaar best een pittige tijd, je wordt een paar maanden geleefd. Het is een periode van vaak heel laat naar bed gaan en weer vroeg eruit om te gaan werken, maar het was goed vol te houden”, aldus prinses Nancy Claes.

Een deel van de woonkamer van het ouderlijk huis van Van Hoef is nog steeds ingericht in carnavalssfeer: een grote hangtafel met handtekeningen van bezoekers van de prinsenreceptie, een poster van het prinsenpaar, fotoboeken en carnavalssjaals doen vermoeden dat we nog midden in het carnavalsseizoen zitten. En feitelijk is dat voor de Pintewippers nog zo: wat een van de hoogtepunten had moeten worden, kon door corona niet doorgaan: de viering van het 66-jarig bestaan.

,,We hadden eind mei een heel feestweekend gepland en dat hebben we moeten afblazen, maar dat gaat zeker nog gevierd worden. Het feest staat nu gepland voor mei 2021”, vertelt Vorst Stef Bax.

Speciaal voor dat feest was een Daf66 bestickerd met foto’s van de eerste Pintewippersprins en het huidige prinsenpaar. ,,Wij zouden met die Daf gaan rondrijden om reclame te maken voor het feest en om de uitnodigingen bij de mensen te bezorgen”, zegt Van Hoef. ,,Als dat vaccin nou werkt en corona op tijd gaat liggen, dan kunnen we dat in 2021 toch gaan doen. De Daf is er klaar voor en wij ook”, zegt Van Hoef.

Geen nieuw prinsenpaar

Alle andere carnavalsactiviteiten zijn in ieder geval geschrapt. Er komt geen nieuw prinsenpaar, prins Roy en prinses Nancy blijven gewoon nog een jaartje aan. De fameuze Gastelse bonte avonden zijn geschrapt en er komt zeker ook geen optocht. Daardoor blijft het deze winter angstvallig stil in de Gastelse bouwschuren.

Hoewel de activiteiten positief uitwerken op de verenigingskas, komt de vereniging zeker niet in financiële nood. ,,Het zou leuk geweest zijn als we wat aan het jubileumfeest hadden overgehouden, maar dat was niet de doelstelling. We hebben ook geen kosten gemaakt”, legt Bax uit.

Voor de Pintewippers staat wel vast dat carnaval in 2021 niet helemaal wordt overgeslagen. ,,We proberen iets te verzinnen voor de kinderen van groep 8. Uit hen wordt altijd het jeugdprinsenpaar gekozen.”

,,Verder denken we voorzichtig na over het organiseren van een zomercarnaval. Dat zou een heel mooi feest kunnen worden”, meent Van Hoef. En wat als dat niet kan? ,,Dan gaan we er in 2022 met dubbele energie tegenaan en dan gaan we ook dubbel drinken”, voorspelt prins Roy met een glimlach op het gezicht.