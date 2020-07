De sfeer in de Smeltkroes vasthouden

‘We hebben serieus overwogen om het komende seizoen over te slaan, maar dan zouden we cultureel Maarheeze de nek omdraaien’’, zegt Henk Versluis, voorzitter van de werkgroep cabaret en muziek van de AK. ,,We wilden per se vasthouden aan het sfeertje dat van ons bekend is: onze bezoekers komen niet alleen voor de voorstelling, maar voor een echt avondje uit: kopje koffie vooraf en een drankje na afloop. En die sfeer krijg je niet als je maar dertig mensen zou mogen ontvangen, dus we waren blij dat de regels versoepeld werden’’, vult Jos Sweens, van dezelfde werkgroep, aan.