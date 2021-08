‘De Wraak van Lind’ houdt in Heeze het Brabantsedag-gevoel levend

HEEZE - Ook al is het inmiddels de tweede keer dat er op de laatste zondag van augustus geen Brabantsedag plaatsvond, dat gevoel went niet. Toch slaagde een groep vrienden erin om honderden Heezenaren het unieke Brabantse-dag gevoel te bezorgen. Hun online escape-avontuur ‘De Wraak van Lind’ was een succes.

In totaal deden er zondag 35 teams mee. En de organisatie van het spel maakte bekend méér data te plannen waarop geïnteresseerden het spel kunnen spelen. In dit stuk komen daarom geen spoilers voor. Martine Engels, één van de organisatoren, legt uit: ,,Er zijn nog veel mensen op vakantie en de promotie van het spel kwam redelijk laat op gang. We horen van veel mensen dat ze het óók mee willen maken, dus we gaan het zeker nog vaker doen.”

Het begon met één documentje maar liep uit de hand

Engels is deel van een groepje van vijf initiatiefnemers, die allemaal ‘een link’ hebben met wagenbouwersgroep De Rijten. Maarten van der Velden, Stijn Driessen, Steve McGill en Wijnand Driessen maken de groep compleet. ,,We wilden vorig jaar al een spel organiseren voor De Rijten”, zegt Stijn Driessen, ,,maar nét voordat we het gingen spelen, gooide corona roet in het eten.” Het Escape-spel was toen niet méér dan een online Google-documentje, blikt Engels terug. ,,Maar toen gingen we nadenken over wat we méér konden doen, en dat liep uit de hand.”

Het spel zit ingenieus in elkaar, met filmpjes, fysieke puzzels en verplichte trips naar het dorp. McGill maakte speciale software waarmee de organisatie live mee kan kijken met de progressie van deelnemers. ,,Zo kunnen we bijsturen waar nodig, en mensen wat hints geven als ze vastlopen", zegt de enige vrouw in de groep. ,,Hier zie je bijvoorbeeld dat een groep al tien verschillende codes heeft geprobeerd voor één van de sloten. Die doen maar wat." Het niveau schat de organisatie in als 'moeilijk. Maar te doen'. De meeste groepen halen het nét. ,,En dat is", aldus Engels, ,,precies wat je wilt hebben.

Officiële medewerking van de Brabantsedag heeft de organisatie niet. ,,Ze weten dat we het doen”, zegt Wijnand Driessen, “,,aar ik kan me voorstellen dat ze gezien het onderwerp niet anders kunnen dan zich afzijdig houden.” Het verhaal, over een Leends initiatief om de Brabantsedag te boycotten, is een hele dikke knipoog naar een niet-bestaande rivaliteit tussen de dorpen. Wijnand Driessen: ,,Het is allemaal een grap, dat is logisch. We hebben dit weekend deelnemers gehad uit Leende en die vonden het hartstikke leuk om mee te maken.”

‘Ge Wit 't Oit Noit Nie’ lost het op

Bij de familie Hagen in de Engelse Tuin in Heeze verzamelden ongeveer tien leden van wagenbouwersgroep Ge Wit ‘t Oit Noit Nie, en wat andere vrienden, zich om het spel te spelen. Hun eerste indruk is goed, al lijkt het gezelschap het spel zonder zichtbare structuur aan te vliegen. ,,Het is moeilijk”, zegt Martine Sanders, voorzitter van GWTONN en, zo blijkt, fanatiek Escape-avonturier. ,,Maar alles zit echt heel goed in elkaar. Het loopt heel mooi in elkaar over.”

Een dag later blijken Guido, Martine en hun vrienden als snelste groep van de avond door de puzzels te zijn gekomen. Er was geen prijs, geen officieuze vermelding op de website, alleen de wetenschap dat ze nog ongeveer een uur over hadden. Voor de groep was het vooral een hele gezellige avond die geen vervanger was van de Brabantsedag, maar die de herinnering eraan in ieder geval goed levend houdt.