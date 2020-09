'De Zink’ in Budel kan weer vol gas geven: nieuwe eigenaar investeert 50 miljoen euro

Ramkraker Budel gevlogen nadat de politie hem liet lopen wegens corona

10 september DEN BOSCH Een man uit Litouwen verdient volgens het Openbaar Ministerie 21 maanden cel omdat hij in maart de wagen bestuurde waarmee de pui van een Budelse fotozaak werd geramd. Hij zal niet wakker liggen van de eis, want is onvindbaar. De politie liet hem na zijn arrestatie lopen wegens toen dreigend cellentekort door corona.