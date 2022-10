Deel Maarheeze urenlang zonder gas door kapotte gasleiding, geraakt bij werkzaamheden

Met video Wolf maakt weer slachtof­fers: schapenhou­ders plaatsen wolfweren­de rasters onder stroom

LIEROP - Schapenhouders in Zuidoost-Brabant zijn weer in opperste staat van paraatheid. Weilanden worden in rap tempo voorzien van wolfwerende rasters die onder stroom staan, nu de wolf GW1625m weer slachtoffers maakt in de regio.

27 september