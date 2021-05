Den Hoof is meer dan alleen een moestuin

De handen kunnen ook actief uit de mouwen worden gestoken. Dat kan al op vrijdag tijdens de tuinwerkdag, die plaatsvindt in het kader van NLdoet. Dankzij het ideale onkruidweer van de afgelopen weken is er genoeg te schoffelen en plukken, vertelt Ilse Vaes-Govers, voorzitter van Stichting Den Hoof Cranendonck.

Voor álle Cranendonckers

Verbindingstuin Den Hoof wil de komende jaren uitgroeien tot een plek waar inwoners met verschillende achtergronden samen een tuin creëren en onderhouden. Maar Den Hoof is bovenal een tuin waar nieuwe verbindingen worden gelegd.

De poort staat open voor álle Cranendonckers, of het nu gaat om jongeren die een werkstage zoeken, statushouders of recreanten. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of andere inwoners die een duwtje in de rug kunnen gebruiken zijn welkom. Den Hoof werkt hiervoor samen met lokale organisaties, de sociaal makelaars en het onderwijs. Vaes: ,,Een voorbeeld is het nieuwe logobord. Dat wordt gemaakt door leerlingen van het Bravo! College.”

Stichting Den Hoof zag bijna een jaar geleden het levenslicht. Dankzij Patricia Slenders, initiatiefneemster van natuurpluktuin Ut Bluumke, kan Den Hoof dit voorjaar al een start maken. Ze heeft hiervoor een strook grond bij haar pluktuin aan de Bergakkers beschikbaar gesteld. Vaes: ,,We kunnen hier een fijne start maken. Dit is de basis, van waaruit we verder willen groeien. Ons voornaamste doel op de korte termijn is dat we zichtbaarder worden voor de inwoners van Cranendonck.”

Eigen locatie

Ondertussen blijft de stichting zoeken naar meer vrijwilligers, bestuursleden en een eigen locatie, een terrein van minimaal een hectare, waar de verbindingstuin helemaal tot volle wasdom kan komen.

Op het perceel langs de pluktuin, die de afgelopen maanden een flinke metamorfose heeft ondergaan, laten gewassen als sla, bonen, peulen en aardappels zich steeds beter zien. Dat geldt onder meer ook voor de hortensia’s in de plantenkas. De groenten die in het moestuingedeelte worden geteeld zijn bestemd voor mensen met een kleine portemonnee. Vaes: ,,Maar Den Hoof is veel meer dan alleen een moestuin, dit is slechts een onderdeel van het concept. Het voornaamste uitgangspunt is het leggen van sociale verbindingen.”

Open dag

Voorlopig kunnen mensen Den Hoof alleen op afspraak bezoeken. In de toekomst moeten ook spontane bezoekjes mogelijk worden. Vrijwilligers kunnen op vrijdag 28 mei tussen 10.00 en 15.00 uur deelnemen aan de tuinwerkdag in De Hoof aan de Bergakkers 18 in Budel. Aanmelden kan via info@denhoofcranendonck.nl of nldoet.nl. De open dag op zaterdag 29 mei is van 11.00 tot 14.00 uur. Meer info: www.denhoofcranendonck.nl