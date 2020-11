Denise van Balen schrijft boek over treinreis: 'Beeld over de Russen bijgesteld’

BUDEL - Denise van Dalen (28) uit Budel maakte met haar vriend Arend een treinreis over de Trans-Siberische spoorlijn en schreef er een boek over.

Denise van Dalen, geboren en getogen in Budel maar inmiddels woonachtig in Rotterdam, en haar vriend hadden al heel wat gereisd in Azië voordat ze besloten om met de trein van Moskou naar Peking te reizen. Het idee om de lange treinreis van zo’n 8000 kilometer te maken ontstond na een feestje waar vrienden vertelden over hun treinreiservaringen. ,,We besloten om ook een treinreis te maken en we kozen voor de reis van Moskou naar Peking over de trans-Siberische spoorlijn en het trans-Mongolische spoor”, zegt Van Dalen.

,,Het leuke van zo’n lange treinreis is dat je langzaamaan het landschap ziet veranderen. Je ziet Europa overgaan in Azië. Je hebt ook veel meer besef van de enorme afstand die je aflegt, veel meer dan wanneer je met het vliegtuig reist”, zegt ze.

Hoewel ze goed ingelezen was, heeft ze toch de nodige verrassende ervaringen opgedaan. ,,Vooraf had ik een beeld van Russen, zeker over mensen die voor de overheid werken, dat ze stug, bot en streng zouden zijn. Maar ze zijn vaak heel erg vriendelijk en behulpzaam. Ze lopen zo een kwartier met je mee om je de weg te wijzen. Ik heb een veel positiever beeld van de gewone Russen gekregen”, zegt Denise van Dalen.

Romantisch

Het meest bijzondere aan het Russische deel van de reis, vindt ze wel de trip naar het Baikalmeer: ,,We reisden door de Siberische bossen, kwamen in dorpjes met vijf huizen, waar de lokale boswachter ook de stroomvoorziening regelt.” Van het deel van de reis door Mongolië had Denise van Dalen vooraf een heel romantisch beeld: ,,Het vrije leven van de nomaden in die prachtige natuur, de ruimte, het leven in een ger (soort tent, red), het zelfvoorzienend zijn, dat vond ik vooraf boeiend. Maar na een paar dagen verlang je toch wel naar een warm huis en normaal toilet in plaats van een gat in de grond.”

Lange wachtrijen

Na de aardige Russen, het landschap en de ruimte van Mongolië viel China wat tegen. ,,Peking was erg druk met steeds lange wachtrijen voor parken, pleinen, musea en de metro. Het komt misschien ook wel omdat we na deze lange reis wel erg moe waren geworden”, zegt Van Dalen. Alle ervaringen noteerde ze vrijwel dagelijks in een aantekenboekje en op haar telefoon. ,,Ik heb dat verwerkt in mijn reisboek Het spoor van de tsaar”, zegt ze.

Van Dalen verhaalt niet alleen over haar reiservaringen, maar combineert dat met interessante informatie over de bezochte landen en volken. Het boek à 18,50 euro is te bestellen bij bol.com of de boekhandel. Inmiddels denkt ze al na over een volgende reis: ,,Als het straks allemaal weer kan, willen we graag treinreizen maken in Noord-Amerika of Groot-Brittannië. Wellicht verwerk ik die ervaringen ook in een boek, want dat was wel heel leuk om te doen.”

