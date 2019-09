Deur dicht in Heeze-Leende en Cranendonck want het fusiespook klopt aan

De gemeenten die al verenigd zijn in het samenwerkingsverband van de 3 Brabantse A2-gemeenten zijn het dus al vast over één ding oneens. ,,In deze fase vonden de meeste partijen het beter om het nog een beetje stil te houden”, zegt raadslid Frans Maas (PvOJ/GroenLinks)uit Heeze-Leende. En het Cranendoncks CDA-raadslid Eric Peters zegt: ,,We gaan eerst informeel aan de slag zodat we als volksvertegenwoordigers in ieder geval in de basis weten waarover we straks praten”. Maar Valkenswaard kiest juist vanwege het belang van het onderwerp voor openbaarheid (gemeentehuis, donderdag 20 uur).