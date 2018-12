Deur op de knip van café ’t Hof in Maarheeze

Oud-top­man Easy Life in Helmond bekent faillisse­ments­frau­de

7:39 DEN HAAG - John Wolbers (44) heeft bij de FIOD toegegeven dat hij in 2016 en 2017 met consultancywerk stiekem 70.000 tot 80.000 euro per jaar verdiende. Tegenover de curator in zijn privéfaillissement heeft hij opgebiecht dat het zelfs nog wat meer was: ongeveer 100.000 euro per jaar.