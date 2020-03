Deur voor Harlekyn Maarheeze op een kier

MAARHEEZE - Het vertrek van Jongerencentrum Harlekyn uit haar pand aan de Hoge Weg is nog geen voldongen feit. De gemeente houdt nog een kleine mogelijkheid open voor Harkekyn om in het huidige pand te kunnen blijven.

De gemeente geeft desgevraagd aan dat er weliswaar een verkoopprocedure is gestart, maar dat er momenteel toch nog twee mogelijkheden worden onderzocht en uitgewerkt: de mogelijkheid om aan de Hoge Weg te blijven is de eerste en verder worden alternatieven onderzocht. Daarbij zullen mogelijkheden in De Smeltkroes bekeken worden.

De leegkomende ruimte waarin nu de bibliotheek nog gevestigd is, zou een mogelijkheid kunnen zijn. De mogelijkheid om aan de Hoge Weg te blijven, hangt ook af van mogelijke kopers, hun plannen en of die binnen de huidige bestemming passen.

Nonnenklooster en Mariaschool

In eerste instantie was er ook binnen de politiek verwarring over de te verkopen panden aan De Hoge Weg. Hoewel wethouder Frans Kuppens (CDA) tijdens de commissievergadering van 18 februari aangaf dat ‘de hele Hoge Weg’ verkocht zou worden, dachten verschillende raadsleden nog dat het ging om de panden 1, 1a en 3: het voormalige nonnenklooster en de voormalige Mariaschool. Over het pand 3a, het adres van JC Harlekyn wordt in de verkoopbrochure namelijk niet gerept. Ook in de tekst van die brochure wordt daar geen woord aan gewijd.

Wie doorklikt naar de kadastrale kaart ziet pas dat ook Hoge Weg 3a bij de te verkopen panden hoort. ,,Een omissie van onze kant”, laat het college naar aanleiding van schriftelijke vragen aan raadsleden weten.

Of Harlekyn aan de Hoge Weg kan blijven, zal ook afhangen van een mogelijke koper. Die is namelijk beperkt in de mogelijkheden van de panden. Die hebben de bestemming ‘maatschappelijk’. Het pand zou onderdak kunnen bieden aan maatschappelijke voorzieningen. Er zouden ook zorgwoningen in gerealiseerd kunnen worden. Het pand tegen de vlakte gooien en er fraaie woningen neerzetten is niet mogelijk. Enerzijds vanwege de status van Rijksmonument van het voormalige nonnenklooster, anderzijds vanwege het bestemmingsplan.

Antikraak bewoond

Naast de panden aan de Hoge Weg heeft de gemeente ook de boerderij aan de Rakerstraat 4 in Maarheeze in de verkoop gedaan evenals de voormalige basisschool De Kleine Wereld aan de Dr. Kuijperstraat 26 in Budel. Rakerstraat 4 wordt al vele jaren antikraak bewoond. De Kleine Wereld heeft lange tijd onderdak geboden aan jeugdhonk Babbelz.