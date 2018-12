Dickens: sneeuwlaagje maakt sfeervolle ambiance compleet in Maarheeze

Veel waardering was er zondag voor de ambiance waarin het DickensFestijn zich afspeelde. De organisatie was er dan ook in geslaagd om de sfeer te creëren die voor de Dickensverhalen zo typerend is: veel figuranten die de tegenstellingen tussen rijkdom en armoede uitbeeldden. Kosten noch moeite zijn gespaard om dat voor elkaar te krijgen. De kleding was schitterend en de smaakvolle schmink maakte dat de toneelspelende figuranten zo uit de tijd van pakweg tweehonderd jaar geleden geplukt hadden kunnen zijn.

Liefhebbers

Ook veel koortjes en muziekgezelschappen die passende muziek brachten, in de meest schitterende kleding. Het laagje sneeuw maakte de ambiance die de Kerkstraat van zichzelf al uitstraalt helemaal compleet. René Kolk en Wieke Nieuwenhuizen uit Eindhoven zijn lovend: ,,We zijn vorig jaar in Deventer geweest en dat was prachtig, maar naar ons gevoel veel te druk”, zegt Nieuwenhuizen. ,,We zijn echte liefhebbers van Dickens. Vroeger keken we al naar de films over Scrooge. Die sfeer zie je hier terug: er wordt een mooi verhaal uitgebeeld. We vinden dit fijner dan die grote drukte in Deventer. Ook de oude ambachten die uitgebeeld worden passen zo mooi in de sfeer”, zegt Kolk.

Maarheezenaar Michel Kirkels staat in de Gertrudiskerk te genieten van het concert van koor Port Vocalis. ,,Fantastisch”, zegt hij. ,,Het koor zingt geweldig. Het is in de kerk nog nooit zo druk geweest”, zegt hij stellig. En inderdaad, menig pastoor zou willen zien dat alle bankjes volzaten en dat er achterin nog zo’n honderd mensen moeten staan. ,,Mooi dat er zoveel mensen van buiten Maarheeze op af gekomen zijn. Dit is zo’n activiteit, die mensen met elkaar verbindt”, vindt Kirkels. Ook de figuranten genoten van de publieke belangstelling en poseerden gewillig voor de fotograferende bezoekers. ,,Ik heb echt een leuke dag gehad”, zegt Evi Jeucken, die de rol van assistente van de fotograaf uit vroeger tijden speelde. ,, Het is leuk om mensen zo te benaderen dat ze meegaan in het spel. Zo wordt het voor iedereen een belevenis”, vindt ze.