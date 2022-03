Dierenarts Tom uit Heeze doet gooi naar winst in Heel Holland Bakt

Budel en Maarheeze blij met sluiting azc in 2024: ‘Ons dorp is straks weer gewoon ons dorp’

CRANENDONCK - De knoop is doorgehakt: het asielzoekerscentrum in Budel moet op 1 juli 2024 dicht. De inwoners, de politiek en de burgemeester zijn de aanhoudende overlast van met name veiligelanders in de gemeente helemaal beu.

9 maart