Dilemma voor gemeenteraad Cranendonck: woningen of meer stallen aan het Laar in Maarheeze?

MAARHEEZE - Het is nog absoluut geen gelopen race dat er op het perceel Het Laar 19 in Maarheeze vier Ruimte-voor-Ruimtewoningen worden gebouwd. Bij teveel tegenwerking zou de huidige eigenaar zomaar kunnen besluiten om zijn varkensbedrijf uit te breiden.

Daar heeft hij namelijk eerder de benodigde vergunningen voor gekregen. In plaats van de huidige 1700 varkens zouden er stallen kunnen worden bijgebouwd. Daardoor kan het bedrijf worden uitgebreid naar ruim vierduizend varkens.

Jarenlange stankoverlast

Daar zit dan weer niemand op te wachten. Het bedrijf ligt al jaren onder vuur vanwege stankoverlast, waar grote delen van Maarheeze last van hebben. Vanwege de verleende vergunningen kan de varkenshouder ‘morgen’ beginnen met de uitbreiding van zijn bedrijf, maar hij kan het ook verkopen samen met de reeds vergunde mogelijkheden.

En dat stelt de partijen voor de keuze uit – voor sommige fracties – twee onwenselijke ontwikkelingen: bouwen in het buitengebied of uitbreiding van een intensief varkensbedrijf. Zonder slag of stoot willen verschillende fracties nog niet instemmen met het plan voor vier grote woningen, op percelen van elk 1000 vierkante meter. Met name de fracties van Cranendonck Actief (CA) en Pro6 hebben moeite met het plan, Elan twijfelt nog.

Quote Het is onaanvaard­baar dat we misschien nog jaren in de rotzooi zitten Karel Boonen, raadslid Cranendonck Actief

Karel Boonen (CA) wil dat het puin in het naastgelegen weiland eerst wordt opgeruimd voordat er over een bouwvergunning wordt gepraat: ,,Het is onaanvaardbaar dat we misschien nog jaren in de rotzooi zitten. Voor ons is het niet bespreekbaar dat we doorgaan met dit project, terwijl de huidige eigenaar gewoon de wet overtreedt.”

Nog een container met afval

Eerder gaf wethouder Kuppens toe dat het puin en de opslag van een bouwpakket voor een varkensstal illegaal zijn. ,,We proberen dat op te lossen. We zijn goed on speaking terms met de eigenaar”, aldus Kuppens. Hij geeft aan dat er al veel troep is weggehaald en dat er nog ongeveer een container met afval (pur en hout) moet worden afgevoerd.

Het bouwpakket voor een stal blijft liggen totdat de eigenaar weet waar hij ermee naartoe kan. Als hij de Ruimte-voor-Ruimtewoningen uiteindelijk niet kan bouwen, is het de bedoeling om de stal daar te bouwen.

Quote We zien liever dat er op een andere manier rondom onze dorpen gebouwd wordt Marie Beenackers, raadslid Pro6

Kleinere woningen

Marie Beenackers (Pro6) heeft ook moeite met de vier grote woningen. Zij wil dat de wethouder bij de provincie nagaat of het wellicht mogelijk is om op het perceel een aantal woningen te bouwen voor een- of tweepersoonshuishoudens. ,,We zien liever dat er op een andere manier rondom onze dorpen gebouwd wordt”, aldus het Pro6-raadslid.

CDA en VVD zijn wel voorstander. ,,Het bedrijf wordt gesaneerd, fosfaatrechten worden ingeleverd en Maarheeze is van de stankoverlast af”, vindt Sascha van Lent (CDA). De raad neemt op 11 maart een besluit.