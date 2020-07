Dio(49) maakte als locatiemanager azc Budel alles mee, en toen kwam ALS

Het moment dat hij merkt dat er iets goed mis is, herinnert hij zich nog scherp: ,,Onder het lopen begint mijn been opeens te slapen", zegt Dio Pakos (49) in zijn kantoor op het azc in Budel. Hij werkt dan op de Nederlandse ambassade in Athene aan het relocatieproject waarbij vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië, eerlijk worden verdeeld over de EU-lidstaten. ,,Ik krijg een enorme tinteling gevolgd door een soort klapvoet. Nadat ik even in de auto heb gereden, trekt het weg en besteed ik er verder geen aandacht aan.” Maar dat blijkt nu jaren later de eerste hint naar die diagnose te zijn: spierziekte ALS. ,,Wanneer ga ik dood? Dat was het enige wat ik wilde weten.”



Pakos is een opvallende verschijning op het asielzoekerscentrum in Budel: zijn onderkleding is meer scheur dan broek en als hij langsloopt dan rinkelt het. Met drie oorringen in ieder oor en vijf armbanden om de linkerpols is het niet moeilijk om zijn favoriete muziekgenre te raden. Als het maar hard is. Als gitarist en achtergrondzanger speelt hij jarenlang in de coverband Volbeatz. Met enige tegenzin vertelt Pakos zijn persoonlijke verhaal in zijn riante kantoor op het Budelse azc, waar hij na wat omzwervingen weer terug is. Je zou kunnen zeggen dat zijn leven volledig op zijn kop wordt gezet als hij te horen krijgt dat hij ALS heeft, maar eigenlijk gaat hij gewoon verder waar hij gebleven is. ,,Op het moment dat mijn vriendin en ik na de diagnose het ziekenhuis verlaten, kijken we elkaar aan en vraag ik: Wat eten we vanavond?”