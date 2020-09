Directeur epilepsiewoonzorg Francis Tan weg bij Kempenhaeghe

Donderdag 1 oktober neemt hij afscheid van Kempenhaeghe. De Deurnenaar gaat met pensioen. Tan maakte in 1998 de overstap van zorginstelling De Zorgboog naar Kempenhaeghe, waar hij aan de slag ging als verpleeghuisarts en hoofd behandeling van de toenmalige langverblijfafdeling. Tan heeft zijn kantoor in het voormalige kloostergebouw van Providentia, het voormalige instellings­terrein van Kempenhaeghe dat de afgelopen jaren is getransformeerd in de nieuwe Sterkselse woonwijk Kloostervelden.

Als directeur epilepsiewoonzorg was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van Kloostervelden, waar de oorspronkelijke ‘Providentia-bewoners’ door een vorm van omgekeerde integratie tussen gezinnen en andere nieuwe buren zijn gaan wonen.

Impact is groot

In Sterksel en op het terrein van Kempenhaeghe in Heeze wonen in totaal 200 bewoners. Nog ongeveer 100 epilepsiepatiënten wonen in groepswoningen en appartementen in Asten, Someren, Leende, Heeze en Oosterhout. Veel van hen hebben behalve epilepsie een verstandelijke of lichamelijke beperking. Bij deze groep patiënten is het vaak moeilijk om aanvallen te herkennen en te behandelen. ,,De impact van epilepsie is groot, ook wanneer een aanval slechts een keer per jaar plaatsvindt”, vertelt Tan, die mede aan de basis heeft gestaan van een nieuwe benadering waarbij niet langer de ziekte en medische behandeling centraal staan, maar het welzijn van de bewoners.

Tan: ,,Dit is ontstaan vanuit de gedachte dat onze bewoners ondanks epilepsie een prettig leven moeten kunnen leiden. Het uitgangspunt daarbij is dat er wordt gekeken naar de dingen die nog wel mogelijk zijn. Daarbij moet je sommige risico’s accepteren.”

Helm

Het is een individueel proces, waarin de bewoners hun eigen stem hebben. Tan: ,,Daarbij moeten voortdurend afwegingen worden gemaakt tussen iemands maximale gezondheid en maximale welzijn. Zo dragen sommige bewoners liever geen helm omdat ze dat stigmatiserend vinden. Als je daaraan gehoor wil geven is het van belang de gevolgen van een valpartij in te calculeren. Je kunt jezelf ook de vraag stellen wat erger is: een gebroken been bij een val uit een boom of een gebroken hart omdat je niet in een boom mag klimmen.”

Dubbel gevoel

Hij vertrekt met een dubbel gevoel. Tan: ,,Het persoonlijke contact met zowel de medewerkers als bewoners ga ik missen. Het is helaas de nieuwe coronarealiteit dat ik van veel mensen via een e-mail afscheid moeten nemen.”