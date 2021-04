Directie grijpt in na reeks missers; voltallige leiding mestvergister Sterksel naar huis gestuurd

Directeur Roy Amitzur van Blue Sphere Brabant schrijft dat in een brief die vorige week is verstuurd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Heeze-Leende. Ook de Provincie is op de hoogte gebracht. Het oude team is vervangen door meer ervaren managers van het bedrijf Anaergia, schrijft Amitzur. Anaergia heeft de installatie in Sterksel gebouwd.