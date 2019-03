Discussie over verkeersmaatregelen buitengebied Budel-Schoot

Video Na elf jaar begint het rouwen voor Esther uit Leende opnieuw: urn van moeder gestolen bij crematori­um in Eindhoven

9:55 EINDHOVEN - ,,Het is alsof ik haar voor de tweede keer kwijtraak." Woorden die volgens Esther Lagarde uit Leende het dichtst komen bij het gevoel dat ze kreeg toen ze ontdekte dat de urn met de as van haar moeder was weggehaald uit de urnentuin van crematorium Rijtackers in Eindhoven.