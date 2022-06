‘Dit is mijn 150ste rondleiding door Budel-Dorplein, maar het verveelt nooit’

Dat gebeurde tijdens een Cicerones-rondleiding door het oude dorpsdeel, dat bijna 130 jaar geleden is ontstaan. De wandelingen zijn onder meer in trek bij families, bedrijven en verenigingen. Het woord cicerone, gids in het Italiaans, verwijst naar het verleden van het fabrieksdorp. Dorplein is vernoemd naar de Waalse broers Lucien en Emile Dor, die samen met François Sepulchre in 1892 de Kempensche Zinkmaatschappij begonnen en er vervolgens een nieuw dorp bij realiseerden. De Waalse inslag is nog altijd zichtbaar.

Quote Iedere groep is anders en ik leer nog steeds bij Peter van den Heuvel, gids van de Cicerones

In coronatijd lagen de wandelingen stil, maar inmiddels draaien de Cicerones weer op volle toeren. ,,We houden wel twee tot drie rondleidingen per week. De mensen komen van steeds verder weg”, vertelt Cicerone van dienst Peter van den Heuvel. Hij verzorgt al veertien jaar rondleidingen door Dorplein, sinds vijf jaar onder de paraplu van de Cicerones. Van den Heuvel: ,,Dit is mijn 150ste rondleiding, maar het verveelt nooit. Iedere groep is anders en ik leer nog steeds bij. Eerder deze week ben ik voor het eerst op pad geweest met een groep basisscholieren.”

Studenten professional restauratie

De groep restauratieprofessionals die de Dorpleiner wegwijs maakte, volgen de opleiding professional restauratie van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). ,,Iedere vrijdag zitten ze in de schoolbanken, maar we trekken er ook regelmatig op uit”, vertelt docent Willard van Reenen. ,,Meestal bezoeken we grote restauratieprojecten, maar daar konden we dit keer niet terecht. Een collega wees me op Budel-Dorplein. Omdat veel van onze mensen voor hun werk te maken hebben met zink, hebben we vanochtend eerst een bezoek aan NedZink in Budel-Dorplein gebracht.”

Quote Sommige dingen schuren een beetje met onze aanpak. Wij vervangen nooit zomaar iets John van den Heuvel, docent

De twee uur durende wandeling ging langs verschillende rijksmonumenten, zoals de Witte Villa en de piepkleine gevangenis het Prisonneke. Ook was er een rondleiding in Hôtel St. Joseph (De Cantine). Met bewondering, maar ook met een kritische blik werd er naar het pleisterwerk, de dakpanpatronen en het voegwerk van de monumentale panden gekeken. ,,Sommige dingen schuren een beetje met onze aanpak. Wij vervangen nooit zomaar iets. Eerst wordt gekeken of we het kunnen restaureren. Gebeurt dit niet, dan verliest een gebouw ook iets van zijn monumentale waarde”, zegt docent John van den Heuvel.

Handen jeuken bij monumentale villa

Vooral bij de monumentale villa aan de Hoofdstraat 78 begonnen de handen te jeuken. De nieuwe eigenaren staan voor een flinke opknapbeurt. ,,Een hele mooie klus”, vindt Jamie Oosterbroek, ,,ik werk voor een aannemersbedrijf in Leiden. Daar zijn helaas nog maar weinig van dit soort uitdagende projecten.”