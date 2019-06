Dit luxe zakenvliegtuig kost een kleine 10 miljoen en is voor het eerst Nederland

Dertienja­ri­ge jongen met traumaheli­kop­ter naar het ziekenhuis na aanrijding in Leende

10:37 LEENDE - Op de Maarheezerweg-Zuid in Leende is dinsdagochtend een dertienjarige jongen op de fiets aangereden door een auto. De tiener raakte zwaargewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht.