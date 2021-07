Dit najaar al bladkorven in Heeze-Leende

Navraag bij andere gemeenten die al langer in de herfst bladkorven plaatsen, leverde geen goed beeld op. Daarom wordt dit jaar gebruikt als proefperiode om zo meer zicht te krijgen op de kosten en om te achterhalen of het aantal korven voldoende is en of ze op de juiste plekken staan.

Het plaatsen van de korven brengt in elk geval startkosten met zich mee. De honderd bladkorven kosten 7.500 euro. ,,Maar omdat het verwerken van puur bladafval goedkoper is dan als dit is gemengd in het gft-afval, is de verwachting dat de meerkosten van het plaatsen, periodiek leegmaken en weer weghalen van de korven weinig tot niets zal zijn”, aldus een woordvoerder van de gemeente.