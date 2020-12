DJ-duo Hak op de Tak gaat uit zijn plaat

,,We kennen elkaar van school, het Were Di in Valkenswaard. Al snel bleek dat we dezelfde muzieksmaak hadden en die was anders dan van onze klasgenoten. Wij waren meer van de house, de meeste klasgenoten luisterden vooral popmuziek”, vertelt Van Aken.

Opzwepende stem

Inmiddels is Hak op de Tak al aardig bekend in het circuit. ,,We hebben vorig jaar op Lakedance gestaan en in Biddinghuizen op het festival Defqon. Verder spelen we veel in cafés, zalen en feesttenten”, zegt Van Dijk. Dit jaar is er van optreden niet veel gekomen: ook bij hen gooide corona roet in het eten. Zodra alles weer normaal is, gaat de beuk er weer goed in. ,,Want er is niks zo mooi als blije mensen uit hun dak te zien gaan. Daar krijg je energie van”, zegt Van Aken.