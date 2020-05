Documentaire over begraafplaats Margraten

De kersverse documentairemakers maakten een film over de Amerikaanse begraafplaats Margraten. Het oorlogskerkhof in het gelijknamige Limburgse dorp is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland en de grootste in Europa. Alle ruim achtduizend graven zijn geadopteerd. Er is zelfs een wachtlijst voor adoptanten. Dit fenomeen inspireerde Peeters en Van Asseldonk tot het maken van de documentaire. Some Will Never Return wordt uitgezonden door omroep WNL. ,,NPO1 is natuurlijk het absolute hoofdpodium. We hebben hier maandenlang voor gelobbyd. Het is mooi als het dan lukt”, zegt Peeters.