Doe-het-zelfzaak in Leende gaat dicht: ‘Bij ons konden mensen nog terecht voor een los schroefje’

Het besluit te stoppen is niet van vandaag op morgen genomen. ,,Het is een proces waar we al een paar jaar mee bezig zijn. Met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht zijn we het steeds concreter gaan overwegen”, vertelt Fried Postuma (67).

Jongensschool en boerenbondwinkel

Postuma Doe het Zelf opende 34 jaar geleden de deuren, maar Fried heeft een langer verleden in het karakteristieke pand aan de Dorpstraat 81, waarin eerder een jongensschool en boerenbondwinkel waren gehuisvest. In 1975 ging hij er aan de slag bij de bedrijfsgoederenwinkel van zijn oom Toon Smulders.

Fried: ,,Jarenlang werden in de winkel herinneringen opgehaald door de oude garde. Vaak gebeurde dat tijdens de halfvastenmarkt. Veelal oud-dorpsbewoners vertelden dan dat ze hier op school hadden gezeten.”

Quote Het doe-het-zelf-gebeuren heeft de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen Fried Postuma

In 1987 namen Fried en Leonie de winkel over. Met diverse grote verbouwingen werd het winkeloppervlak meer dan verdriedubbeld tot zeshonderd vierkante meter. Ook het assortiment groeide mee met de tijd. Fried: ,,Doordat veel jongeren tegenwoordig amper een tuin hebben is het tuinieren een stuk minder geworden, maar het doe-het-zelf-gebeuren heeft de laatste tien jaar juist een enorme vlucht genomen. De trends volgen elkaar daarbij snel op. Dat zien wij onder meer terug bij de verkoop van verf. In deze coronatijd is de vraag alleen maar toegenomen.”

Voor de zelfstandige doe-het-zelfwinkel gloort er een onzekere toekomst, verwacht de Leendenaar: ,,Het wordt steeds moeilijker om op te boksen tegen de grote ketens en webshops. Dat kan alleen door het bieden van service en kwaliteit. Bij ons kunnen mensen nog terecht voor een los schroefje.”

Quote We hebben ook veel steun van klanten en dorpsgeno­ten gehad toen onze zoon overleed Fried Postuma

Het echtpaar werd in 2016 overladen met meelevende reacties na de brand in het appartement boven de winkel. Door de rook- en waterschade draaide hun zaak lange tijd op halve kracht. Fried: ,,Iedereen was heel erg met ons begaan. We hebben ook veel steun van klanten en dorpsgenoten gehad toen onze zoon overleed. Ook nu leeft iedereen mee. Veel mensen kennen ons verhaal en gunnen ons een goed pensioen. Het stoppen geeft wel een dubbel gevoel. Wij hebben het jarenlang met heel veel plezier gedaan. Alleen hebben we nu niet de tijd om alles te laten bezinken, daarvoor is het op dit moment te hectisch.”

Deze week is Postuma Doe het Zelf gestart met een grote leegverkoop. Die duurt nog tot 1 mei. Dan gaat de deur definitief in het slot. Fried: ,,We hebben helaas geen opvolger kunnen vinden.” Concrete plannen voor het gebouw heeft het echtpaar nog niet. ,,Daar gaan we na de sluiting over nadenken.”