‘Door het mens én natuur-verhaal hebben we meer te vertellen over De Groote Heide’

Tien jaar geleden gaven de burgemeesters van drie Nederlandse en twee Belgische grensgemeenten - Valkenswaard, Cranendonck, Heeze-Leende, Hamont-Achel en Neerpelt (de huidige gemeente Pelt, red.) - in de Sint-Benedictusabdij De Achelse Kluis de eerste aanzet om het gezamenlijke gebied beter te vermarkten op toeristisch en recreatief gebied. De gemeente Eindhoven sloot zich in 2019 aan bij het samenwerkingsverband.

In het begin werd vaak de vergelijking gemaakt met Het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Projectleider Ester van Sambeeck: ,,Inmiddels hebben we geleerd dat het soms beter is een minder grote broek aan te trekken. We moeten niet vergeten dat De Hoge Veluwe er decennialang over heeft gedaan om uit te groeien tot het merk dat ze nu is.”

De komende jaren wil De Groote Heide eerst de regio voor zich winnen. Van Sambeeck: ,,We richten ons op een straal van 25 kilometer rond het natuurgrenspark.”

Bij het promoten van De Groote Heide ging de aandacht lange tijd vooral uit naar de natuur. Die is er met natuurgebieden als het Leenderbos, de Strabrechtse Heide, Malpie en Beverbeekse Heide in overvloed. Van Sambeeck: ,,We willen de focus de komende jaren wat verbreden. Prachtige natuur is er op meer plekken, maar de gezamenlijke cultuurhistorie geeft dit gebied een eigen identiteit.”

Bij de nieuwe koers hoort een nieuwe slogan: ‘Vindingrijk van nature’. De Groote Heide is een natuur- en cultuurlandschap waarop de mens altijd een grote invloed heeft gehad. Een voorbeeld van creativiteit en innovativiteit zijn de watermolens in het gebied. Van Sambeeck: ,,We hebben het idee dat we door het mens én natuur-verhaal meer te vertellen hebben over De Groote Heide en dat ook kunnen laten zien.”

Hoog op de agenda voor de komende jaren staat het doorontwikkelen van de natuurpoorten in het grenspark, zoals de Venbergse watermolen in Valkenswaard en de Achelse Kluis. Het kloostercomplex wordt vanaf volgend jaar de nieuwe thuisbasis van De Groote Heide-organisatie, dat nu nog is gehuisvest op landgoed De Baronie in Soerendonk. ,,We willen wat extra thematische beleving aan de natuurpoorten toevoegen en de kwaliteit van de recreatiemogelijkheden verbeteren, zodat wij de grote massa bezoekers hiernaartoe kunnen gidsen. Daardoor kunnen we andere kwetsbare gebieden beter beschermen. Bij de Achelse Kluis is er gekozen voor het thema ‘rust en beleving’, bij De Baronie zou dat ‘heksen’ kunnen zijn en bij De Plaetse in Heeze het thema ‘schapen’.” Bij de Vensbergse Molen zijn er plannen voor een mini-waterspeelpark, met aandacht voor de mechaniek van de watermolen.

Ook zijn er plannen om meer beleving toe te voegen aan de hoofdroutestructuur, zodat andere routes kunnen worden afgewaardeerd. Verder worden er nieuwe themaroutes ontwikkeld, bijvoorbeeld rondom het thema smokkelen.

Met de Gastheren van het Landschap krijgt het natuurgrenspark er dit najaar een 25-tal ambassadeurs bij. Van Sambeeck: ,,Deze gidsen en ondernemers, die zijn opgeleid om hun gasten het Groote Heide-verhaal te vertellen, moeten de uithangborden van het gebied worden.”

De nieuwe slogan en huisstijl zijn maandag gepresenteerd bij de Achelse Kluis. Daarbij is ook het nieuwe grensoverschrijdende wandelroutenetwerk officieel geopend.