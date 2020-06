Doorgaan kermissen Heeze en Leende (mede) in handen horeca

Eerdere versoepeling maatregelen

De kermissen stonden gepland van 22-26 augustus in Leende en van 8-11 augustus in Heeze. Eigenlijk werd er al vanuit gegaan dat die niet zouden plaatsvinden. Toen premier Rutte vorige week een eerdere versoepeling van een aantal corona-maatregelen aankondigde, werden de in augustus geplande kermissen ineens weer een optie.

'Grote uitdaging’

Volgens een woordvoerder zijn er sindsdien veel mensen die bij de gemeente vragen of de kermissen doorgaan. Vandaag (maandag) is daar intern overleg over geweest met een paar leden van het college van B en W en ambtenaren. De conclusie was dat de kermissen op zich wel moeten kunnen met de bijbehorende coronamaatregelen. ,,Maar de kermissen hangen in de gemeente Heeze-Leende heel erg sterk samen met een gezellige drukte bij de diverse cafés en restaurants. En om met name dit in goede banen te leiden, is een grote uitdaging", aldus de woordvoerder.