Dorplein is vele verkeer door het dorp beu; ‘Het is één grote racebaan’

Het nieuwe logistieke centrum in het havengebied bij de Zuid-Willemsvaart is de voornaamste boosdoener van de toename van het vrachtverkeer door Dorplein. ,,Sinds dat het daar volledig operationeel is, is het aantal vrachtwagens in ons dorp verdubbeld", stelt Erica de Graaf van buurtplatform Dorplein Uniek.

Platform Dorplein Uniek heeft dan ook de werkgroep ‘Verkeer’ weer nieuw leven ingeblazen. ,,We maken ons zorgen. We willen dat de gemeente met een oplossing komt.”

Veertig procent meer verkeer

Verkeerstellingen van de gemeente Cranendonck in februari 2020 en oktober 2021 laten zien dat het verkeer door Dorplein inderdaad fors is toegenomen; in anderhalf jaar tijd van 1.212 voertuigen per dag naar 1.707 per dag. Dan gaat het om het verkeer op één weghelft.

Wat het aantal vrachtwagens betreft laten de metingen een stijging zien van 159 per dag naar 219 per dag. De Graaf: ,,Een stijging van 60 vrachtwagens per dag vanuit één richting. Als je de andere rijrichting erbij telt, dan rijden gemiddeld 438 vrachtwagens per dag door het dorp.”

Maar of de cijfers een reëel beeld geven van de huidige werkelijkheid, is maar de vraag. De eerste meting was voor corona en de tweede juist middenin de coronatijd. In die rustige coronaperiode reden er dus flink meer voertuigen door het dorp. De Graaf: ,,We vermoeden dan ook dat het nu nog een stuk drukker is.”

Quote Er heeft zelfs een keer iemand 145 kilometer per uur gereden Erica de Graaf , Dorplein Uniek

Vandaar dat de werkgroep bij de gemeente wil pleiten voor een nieuwe telling. De Graaf hoopt dat het nieuwe college het probleem straks snel oplost: ,,Overal in Cranendonck worden wegen aangepakt. Behalve bij ons.”

In de Hoofdstraat wordt de meeste overlast ervaren. Uit de resultaten van de verkeerstellingen blijkt dat er ook veel te hard wordt gereden. ,,Dat mensen er 80 rijden is blijkbaar heel normaal. Tijdens de verkeerstellingen heeft iemand zelfs 145 kilometer per uur gereden. Je mag er toch echt maar 50 rijden.”

Ook vrachtwagens rijden er te hard. De topsnelheid van een ‘gewone’ vrachtwagen tijdens de tellingen was 93 km/u. De topsnelheid van een vrachtwagen met trailer: 89 km/u.

Quote Bu­del-Dor­plein is niet voor niets een beschermd dorpsge­zicht Erica de Graaf, Dorplein Uniek

Dat het aantal vrachtwagens in Dorplein zou toenemen, daar waren de inwoners van Dorplein overigens jaren geleden al bang voor. Toen er een streep ging door het Duurzaam Industriepark Cranendonck op het terrein van de zinkfabriek, ging er ook een streep door de geplande ontsluitingsweg die parallel aan de dam op datzelfde terrein zou worden aangelegd.

,,Het zou mooi zijn als er toch nog eens serieus wordt gekeken of het mogelijk is om daar alsnog een ontsluitingsweg aan te leggen”, aldus De Graaf. ,,Ons dorp is niet voor niets een beschermd dorpsgezicht.”

‘Grote economische waarde voor de regio’

Het logistiek centrum en de haven zijn in eigendom van Barge Terminal Tilburg (BTT) van Wil Versteijnen. De haven viel tot voor kort onder GVT, maar Verstijnen heeft dat bedrijf eind vorig jaar verkocht aan het Franse ID Logistics. Echter exclusief de haven en het logistieke centrum.

De op- en overslaghallen aan de Havenweg werden enkele jaren geleden gebouwd. De gemeente Cranendonck moest de bouw destijds meerdere keren stilleggen, omdat het bedrijf niet de juiste vergunningen had. Desondanks heeft de gemeente de plannen voor het havengebied altijd gesteund en noemde het de ontwikkelingen ‘van grote economische waarde voor de regio’.

Volledig scherm Vrachtverkeer in de kern van Budel-Dorplein. © René Manders/DCI Media