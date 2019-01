Dorplein Uniek wil zich op kleinere projecten richten

Jos Kessels: Was de krant iets voor mij? Waarom niet?

30 december Ik had een echte journalist kunnen zijn, iemand die dagelijks bovenop het nieuws zat en achter de waarheid en feiten aanging. Iemand die de onderste steen wilde bovenhalen, onrecht aan de kaak stellen. Maar nee, ik was het niet. Ik had kunnen eindigen als een schooier, maar ik eindigde toch bij de krant.