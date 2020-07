Dorpshuis De Meent in Leende leeft weer

Een lange en moeizame voorgeschiedenis, een bouwproces dat juist veel vlotter verloopt dan verwacht en als klap op de vuurpijl de coronacrisis. Het lijkt niet meteen het juiste moment om in te stappen, maar toch heeft het vijfkoppige bestuur alle vertrouwen in een goede afloop.

Het nieuwe bestuur was nodig nadat het oude Meent-bestuur afgelopen najaar na een conflict met de gemeente Heeze-Leende liet weten niet mee te verhuizen naar het nieuwe multifunctionele gebouw, waar ook kinderopvang Korein en basisschool De Triangel onderdak krijgen. Zij gaan straks onder meer gebruikmaken van de cultuurzaal en sportzaal van het dorpshuis.

De keuze om een nieuwe stichting op te richten is vooral ingegeven uit praktische overwegingen. ,,We kunnen onze aandacht nu volledig richten op het nieuwe dorpshuis, terwijl het oude bestuur de zaken rondom De Meent kan afwikkelen”, zegt voorzitter Sjir Rouschop. Hij laat weten dat er een goed contact is met het Meent-bestuur. Bestuurslid Arnold van Weert: ,,Wat er nu staat, hebben we ook grotendeels aan dit bestuur te danken.”

Konijn uit hoge hoed

De nieuwe stichting richt zich vooral op de invulling van het nieuwe dorpshuis. Bij dat proces komt regelmatig een konijn uit de hoge hoed tevoorschijn. Rouschop: ,,De opleveringsdatum van 1 oktober was voor ons een verrassing. Bij onze sollicitatiegesprekken waren we nog uitgegaan van een opening in januari.” Hij geeft aan dat een opening half oktober nog niet zeker is. Eerst moeten er knopen over het interieur worden doorgehakt. Daarnaast moet de verhuizing van de huidige gebruikers van De Meent en de gymzaal aan het Marijkeplein naar de nieuwbouw in goede banen worden geleid. De corona-uitbraak zorgt daarbij voor een extra uitdaging.

Het dorpshuis moet een bruisende ontmoetingsplek worden, zowel overdag als in de avonduren. Rouschop: ,,Om dit te realiseren willen we ook gebruik blijven maken van de werkgroepen die uit het gebruikerscollectief zijn ontstaan.”

Bestuurslid Jürgen Bovée: ,,Verenigingen en andere gebruikers komen in het nieuwe gebouw meer in de kijker te staan. Nu hebben ouders die hun kinderen naar de gymzaal aan het Marijkeplein brengen niet de mogelijkheid om even bij elkaar te zitten. Dat kan straks wel. Daardoor wordt de betrokkenheid groter.” Het plan om met een commerciële uitbater in zee te gaan is op de lange baan geschoven. Bestuurslid Bart van Hout: ,,Zeker in coronatijd valt het niet mee om hiervoor een partij te vinden. Over een jaar of twee bekijken we de situatie opnieuw.”

Het nieuwe dorpshuis leeft in het dorp, zo merken de bestuursleden. Bovée: ,,Er heeft de afgelopen maanden duidelijk een omslag plaatsgevonden. Het scheelt ook dat mensen zich nu echt een beeld van de nieuwbouw kunnen vormen. Lang was het: eerst zien dan geloven.”