Dorpshuis De Schaapskooi in Gastel krijgt nieuwbouw op huidige locatie

Meningen verdeeld over verkeers­maat­re­ge­len Grootscho­ter­weg Bu­del-Schoot

14:05 BUDEL-SCHOOT - Wel of geen extra plantenbakken, paaltjes en andere snelheidsremmende verkeersmaatregelen voor de Grootschoterweg in Budel-Schoot? Een eenduidig antwoord op deze vraag is nog niet zo makkelijk gegeven.