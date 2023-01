Dorpshuis De Schammert komt financieel niet uit

LEENDE - Het bestuur van De Schammert in Leende komt geld tekort om het dorpshuis draaiende te houden. Het college van B en W stelt voor om dit jaar 84.070 euro bij te leggen. Voor de drie jaar die volgen, is naar schatting nog eens zo’n 140.000 euro per jaar extra nodig.

Als een van de oorzaken van het exploitatietekort noemt het bestuur onder meer de gestegen personeelskosten. Bij het dorpshuis in Leende staan ruim zeven fte op de loonlijst.

Daarnaast moet er meer geld opzij worden gelegd voor vervanging van meubilair in de toekomst. Die is bij de inrichting bij de start in 2020 namelijk door de gemeente en de gemeenschap betaald, maar moet straks door De Schammert worden vervangen.

Het bestuur zegt geen nieuwe of extra opbrengsten te verwachten die het gat op de begroting helemaal dichten. De Schammert wordt daarbij ook nog eens beperkt door afspraken die eerder zijn gemaakt met verenigingen die vanuit de oude Meent zijn overgegaan naar de nieuwe Schammert.

Quote Als bestuur constate­ren wij dat de meerjarige duidelijk­heid, zeker op financieel vlak, op dit moment ontbreekt Sjir Rouschop, voorzitter De Schammert

Voorzitter Sjir Rouschop van De Schammert zag de bui al langer hangen: ,,We hebben als bestuur al eerder geconstateerd dat de begroting op onderdelen niet klopt. Om als bestuur goed te kunnen functioneren dient te worden gewerkt met duidelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Als bestuur constateren wij dat de meerjarige duidelijkheid, zeker op financieel vlak, op dit moment ontbreekt.”

Wethouder Jan de Bruijn (Lokaal Heeze-Leende) wil dit jaar gebruiken om die afspraken samen met verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zoals de carnavalsvereniging, de fanfare en de KBO tegen het licht te houden. Het bestuur van De Schammert is blij met dat voorstel. ,,We werken graag mee aan dit onderzoek”, aldus Rouschop.

Quote We willen graag meer inzicht in de kosten voordat we hierover beslissen Johan Cuijten, VVD Heeze-Leende

De politiek is minder gelukkig met de extra financiering. Niet alle fracties zijn van plan om zomaar 85.000 euro extra vrij te maken voor De Schammert, zo bleek maandagavond.

,,We willen graag meer inzicht in de kosten voordat we hierover beslissen”, aldus Johan Cuijten van de VVD. Andere fracties zien liever een gezamenlijk onderzoek naar alle drie dorpshuizen in de gemeente Heeze-Leende, waarin dus ook de exploitatie van ‘t Perron en Valentijn worden meegewogen. Eerder deze maand is namelijk afgesproken dat er een politiek debat komt over de toekomst van de drie dorpshuizen.

Wethouder De Bruijn wil De Schammert in die discussie nu toch voorrang geven. ,,Dit onderzoek moet juist meer inzicht geven in de kosten en opbrengsten. Met de extra subsidie kan De Schammert in elk geval dit jaar gewoon open blijven. En dan krijgen we ook een beter beeld hoe hoog de extra subsidie wordt voor de komende jaren.

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 6 februari.