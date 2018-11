Dorpshuis in Sterksel wil huiskamer en meer steun

STERKSEL - Dorpshuis Valentijn in Sterksel praat met de wethouder over een prominentere rol in het dorp en meer gemeentesteun.

Een klein alarmbelletje ging af. Dat was toen een VVD-raadslid onlangs tijdens de begrotingsbehandeling aan de wethouder vroeg hoe dat nou zat met Valentijn in Sterksel. Ze had gehoord dat het dorpshuis opnieuw op een financieel tekort afstevende en dus had aangeklopt bij de gemeente Heeze-Leende voor meer subsidie. Een duidelijk antwoord kreeg het raadslid niet. Daarom maar eens aangebeld bij Valentijns bestuursvoorzitter Wim Camp: ,,Nou, een beetje klopt het wel. Wethouder Toon Bosmans heeft ons gevraagd om met een goed plan te komen om de positie van Valentijn in het dorp verder te versterken en het dorpshuis beter te gebruiken en dan denkt hij na over extra gemeentesteun.”

Doorpratend over de toekomst van het dorpshuis (omzet 120.000 euro, eenderde inkomsten gemeentesubsidie, tweederde uit verhuur) schetst Camp een beeld waarin het centrum aan de Valentijn nog veel meer dan nu een spilfunctie heeft.

Bar-inkomsten

Want iets moet er wel gebeuren bij Valentijn. De laatste paar jaar lopen de inkomsten terug. Vooral omdat er minder bar-inkomsten zijn. En dat komt weer doordat verenigingen die ruimten huren in Valentijn minder leden hebben. Een gevolg van de vergrijzing die voorlopig nog wel doorgaat. Camp: ,,De tekorten waren niet groot hoor. Vorig jaar 10.000 euro. Dit jaar zal het ook zoiets worden. We kunnen dat nog dekken uit de reserves.”

Laagdrempelig

De horecaprijzen verhogen vindt het bestuur geen optie. ,,Dat druist in tegen onze wens om laagdrempelig te zijn”. Het pensioen van beheerder Piet Scheepers deze maand bood het bestuur wel een mogelijkheid te bezuinigen. Geprobeerd werd om de enige fulltimer op de loonlijst te vervangen door een parttimer. Allesbehalve ideaal en ook nog eens tot mislukken gedoemd, zo bleek: ,,We konden wel geschikte kandidaten vinden, maar niet voor een deeltijd dienstverband".

Klein bedrag

Dat was het moment dat het bestuur aan de bel trok bij de wethouder. Camp: ,,We lazen dat er extra gemeentegeld gaat naar 't Perron in Heeze en naar de bibliotheek. We hoorden ook dat deze wethouder een belangrijke rol ziet voor de dorpshuizen in de kleine kernen. Dus durfden we wel te vragen om meer subsidie. Het gaat tenslotte ook maar om een klein bedrag, zo'n 10.000 euro. Dan kunnen we in ieder geval toch een fulltime beheerder aanstellen.”

Leestafel

De wethouder luisterde welwillend en kwam in de ogen van Camp met een reëele tegenvraag: kom met een goed plan voor beter gebruik van het dorpshuis. ,,Daar waren we toch al mee bezig en dat gaan we nu verder uitwerken. Onderdeel is dat de bezetting overdag beter moet. We willen bijvoorbeeld dat in de foyer, waar onlangs het bibliotheekpunt is geopend, de huiskamer van Sterksel komt. Met gezellige zitjes, verse koffie en een leestafel waarop ook het ED ligt.”