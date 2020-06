Dorpshuiskamers Cranendonck deels open: ‘In het begin zal het een beetje onwennig zijn’

CRANENDONCK - De dorpshuiskamers in de gemeente Cranendonck maken mondjesmaat gebruik van de mogelijkheid om vanaf volgende week de deuren weer te openen. Een concrete startdatum is er voorlopig alleen voor de trefpunten in Budel en Maarheeze.

Vrijwel direct na de eerste coronamelding in de gemeente sloot huiskamer ’t Buuls Zitje in gemeenschapshuis De Borgh in Budel op 11 maart de deuren. ,,Op 1 juli gaan we heel voorzichtig weer van start met maximaal zes bezoekers per dagdeel”, vertelt coördinator Kitty Arets.

Op basis van de RIVM-richtlijnen is een protocol opgesteld hoe de huiskamer met de maatregelen omgaat. Bezoekers moeten zich onder meer van tevoren opgeven. Daarnaast zijn activiteiten als knutselen en kaarten voorlopig niet toegestaan. Arets: ,,In het begin zal het een beetje onwennig zijn, maar we hopen dat het vertrouwde huiskamergevoel snel terugkeert.”

Belangrijk is volgens haar dat er voldoende draagvlak onder de vrijwilligers is. ,,Op een enkeling na keren ze allemaal terug.” Ook bij een groot deel van de veelal wat oudere doelgroep is de animo groot. Arets: ,,Veel mensen vragen me wanneer we weer open gaan. Anderen zijn voorlopig wat terughoudender.”

Definitieve beslissing over openstelling

Arno Baks, penningmeester van ontmoetingscentrum Onze School en voorzitter van Seniorenvereniging Maarheeze, noemt 1 juli als datum waarop de activiteiten van De Huiskamer in Onze School weer van start gaan. Daar wordt een ruimte gedeeld met het ouderenhome van de seniorenvereniging, die op 15 juni heropent. Baks: ,,Vanaf maandag is alleen het terras toegankelijk. Afhankelijk van hoe dit verloopt nemen we op donderdag of vrijdag een definitieve beslissing over de openstelling.”

De huiskamers in de dorpshuizen in Soerendonk, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel blijven vooralsnog dicht. ,,Vanaf 22 juni is gemeenschapshuis De Schaapkooi open. In principe kan ook de huiskamer haar activitetien dan hervatten. Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie onder onze gastheren en -vrouwen. Wat zij willen is voor leidend”, zegt Helmi Hendriks van D’n Zoete Inval in Gastel.