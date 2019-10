Dorpsquiz Heeze: 'Dit keer weten we soms meteen het antwoord op een vraag’

Niet alleen in tientallen huiskamers werden de encyclopedieën, laptops en verkleedkisten voor de dag gehaald. Ook bij verschillende centrumondernemers brandde het licht zaterdagavond nog laat. Niet alleen in kantoorpanden, maar ook tussen de kazen en kappersstoelen lieten Heezenaren de hersenen kraken.

Bijna zestig quizploegen namen zaterdag deel aan het dorpsevenement. Dat zijn er een twintigtal minder dan vorig jaar. "Een aantal groepen is afgehaakt omdat ze de vragen te moeilijk vonden. Andere teams zijn samengegaan vanwege een terugloop van leden of omdat ze vorig jaar te weinig mensen hadden. Daardoor is de bezetting van veel groepen nu wat groter", vertelt Karen Denton van de Stichting Dorpsquiz Heeze.

Spaghettitoren

Na een evaluatie heeft de stichting ervoor gekozen om de vragen van het puzzel- en quizspektakel wat makkelijk te maken. Denton: "Daarbij is opnieuw gekozen voor een goede mix van lokale en algemene thema's."

Ondanks de lagere moeilijkheidsgraad was het een hele uitdaging om alle bijna 250 vragen en binnen- en buitenopdrachten goed te beantwoorden en uit te voeren. "We zijn met ongeveer vijfentwintig mensen. Die hebben we allemaal hard nodig. Niet alleen voor het beantwoorden van de vragen, maar ook voor de doe-opdrachten. Zo moeten we onder meer een kerstboom opzetten en een spaghettitoren bouwen", zegt Saskia Damsteeg vanuit een van de kappersstoelen van Loos Kappers.

Wat verderop in het centrum, in De Parelkamer, werd een van de leden van het team Slim, Schon en Gezellig in een bruidsjurk gehesen. Om zich vervolgens met haar 'trouwpartner' naar het protestantse kerkje aan de Kapelstraat te snellen. Daar stelde dominee Mirjam van Nie de bonte bruidsparen vragen over het huwelijk.

Ondertussen speurden de achtergebleven leden van Slim, Schon en Gezellig verder naar antwoorden. "De quiz is iets gemakkelijker dan vorig jaar. Dit keer weten we soms meteen het antwoord op een vraag", zegt teamcaptain Petra Rijkers.