Dorpsschooltje Leenderstrijp week dicht na coronabesmetting

LEENDERSTRIJP - De Sint Janschool van Leenderstrijp is op slot. De hele week is er in het gehucht bij Leende geen school voor de 115 basisschoolleerlingen omdat 1 leerkracht thuis zit met corona en 3 anderen mogelijk besmet zijn.

In een verklaring van de Vereniging Vrienden van de Sint Janschool staat dat het besluit genomen is om te voorkomen dat de school een coronabrandhaard kan worden. ‘Er mag immers niet het risico genomen worden dat ogenschijnlijk gezonde leerkrachten, nog meer collega’s of ouders gaan besmetten', aldus de verklaring.

Aanhoudende hoofdpijn

Volgens de vereniging heeft 1 van de leerkrachten vorige week nog een paar dagen gewerkt terwijl er al sprake was van een besmetting: ‘Deze leerkracht had de eerste dagen alleen aanhoudende hoofdpijn. Lastig, maar niets om voor thuis te blijven. Toen later in de week de klachten ernstiger werden is die leerkracht thuisgebleven en heeft zich laten testen, met dus de uitslag dat er corona werd geconstateerd. De hoofdpijnklachten bleken achteraf de eerste signalen te zijn van corona', aldus de verklaring.

De leerkracht heeft vorige week geen contact gehad met ouders. En het contact met de leerlingen wordt door de GGD niet als risico beschouwd. Maar wel was er een overleg met 3 andere leerkrachten. Dat duurde langer dan een kwartier en er was ook minder afstand dan 1,5 meter. Vandaar dat die drie op aanraden van de GGD 10 dagen in quarantaine moeten. Tien dagen is de incubatietijd van het virus.

De Sint Janschool is opgericht door dorpsbewoners zelf. Inmiddels valt de school onder het SKOZOK-bestuur. Maar de betrokkenheid van het dorp is nog steeds groot. Onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Vrienden van de Sint Janschool worden activiteiten gefinancierd en vrijwilligers ingezet. ,,Daarom hebben we ook deze verklaring op de dorpswebsite gezet", aldus Johan Bax van de vriendenvereniging.