Drie Bokkenrijders op het podium van de Grote Prijs van Cranendonck: ‘Als ik dan meefiets, wil ik ook winnen’

MAARHEEZE - Onder het motto ‘Fietsen, Fun en Feesten’ is zaterdag de 59ste editie van De Mijl van Mares verreden. Naast de wedstrijd voor de profs was er ook een wedstrijd voor de lokale wielrenners: De Grote Prijs van Cranendonck. Die werd gewonnen door Marco Verdonk uit Budel.

Marco Verdonk (50) is niet echt een wedstrijdfietser: ,,De Mijl is eigenlijk de enige wedstrijd waar ik aan mee doe. Als je vijftig jaar bent moet je een beetje voorzichtig zijn. Maar als ik dan meefiets, wil ook wel graag winnen”, zegt hij met een brede glimlach.

Bezweet, maar met een brede glimlach zoekt Verdonk direct na de wedstrijd zijn partner Sonja Smits op. ,,Wat een mooi ploegenspel, hè”, zegt hij. Hij legt uit dat hij samen met zijn clubgenoten Pim Staals en Gerard van Deurzen — van de Bokkenrijders uit Budel — de rest van het peloton stuk gereden heeft: ,,Pim Staals heeft de grootste motor. Hij demarreerde een paar keer en dan moesten anderen hem weer terughalen. Op het eind konden wij voor de winst sprinten. Mooi dat we als Bokkenrijders alle drie op het podium staan”, zegt Verdonk.

Vier keer per week 90 kilometer

Hij haalt zijn plezier vooral uit het fietsen van flinke toertochten, zoals Mendig – Budel (250 kilometer) of Budel – Waldfeucht – Budel (125 kilometer). ,,Ik rijd vier keer per week een flinke afstand van zo’n 90 kilometer. Vaak met mijn partner Sonja en met mijn wielervrienden van de Bokkenrijders. We rijden dan gemiddeld zo’n 41 – 42 kilometer per uur.”

Volledig scherm Danny van Poppel (links) won zaterdag de Mijl van Mares in Maarheeze. © Hein van Bakel / DCI Media

Daarnaast volgt Verdonk uiteraard ook de verrichtingen van de profs in de Tour de France en andere grote wedstrijden. De Grote Prijs van Cranendonck is slechts een van de wedstrijden die op de eerste zaterdag na de Tour de France in Maarheeze verreden wordt. Er zijn wedstrijden voor kinderen, voor nieuwelingen, voor liefhebbers met een KNWU-licentie, een ATB-tocht en als hoogtepunt de Mijl van Mares voor de profs.

Quote Volgend jaar wordt de zestigste mijl verreden. Dan gaan we wel wat extra’s doen Bram Baks, voorzitter Mijl van Mares

Met beperkt budget toch een mooi rennersveld

Hoewel etappewinnaars uit de Tour ontbreken, is Mijl-voorzitter Bram Baks tevreden met het rennersveld: ,,We hebben met het beperkte budget toch een mooi peloton aan de start kunnen krijgen. Niki Terpstra, Mijl-winnaar Danny van Poppel, Nils Eekhoff en Ide Schelling zijn echt wel namen”, zegt Baks. Veel grote namen rijden op het moment dat hij dit vertelt in de Classica San Sebastian of in de Ronde van Polen.

,,Daarnaast hebben we een andere portemonnee dan bijvoorbeeld Chaam of Heerlen. Wij hebben een hechte groep van sponsoren, maar heffen geen entree.” Bovendien is De Mijl meer dan een fietswedstrijd: ,,Het is een echt dorpsfeest. We hebben een feesttent en een horeca- en kinderplein. Volgend jaar wordt de zestigste mijl verreden. Dan gaan we wel wat extra’s doen”, aldus Baks.