Drie jaar cel voor asielzoekers Budel

Braderie Bu­del-Schoot heeft weer toekomst

17:30 BUDEL-SCHOOT - Liefhebbers van braderieën kunnen 30 mei 2019 aanstippen in hun agenda. Nu voetbalclub Rood-Wit ’67 de schouders onder de jaarlijkse hemelvaartsbraderie in Budel-Schoot zet, lijkt het voorbestaan van het evenement in ieder geval voor de komende jaren gewaarborgd.