Drie verdachten opgepakt bij steekpartij in asielzoekerscentrum Budel

Frits van der Wiel stopte als wethouder in Cranendon­ck: ‘Het ging niet meer voor de volle honderd procent’

CRANENDONCK - Na twintig jaar uit de lokale politiek stappen is niet niks, merkt Frits van der Wiel. Hij was wethouder in Cranendonck voor Pro6, maar moest eerder dit jaar om gezondheidsredenen stoppen. ‘Ik zit nog midden in het proces om het los te laten.’

21 december