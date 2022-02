Drietrapsraket ‘Samen mee naar de A2' nu echt gelanceerd

De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel staken in 2009 voor het eerst de koppen bij elkaar om de overlast van doorgaand (vracht)verkeer in beide dorpskernen te verminderen. Daarbij ligt de focus vooral op het vrachtverkeer van en naar het Sterkselse bedrijvenpark Poort 43.

De samenwerking resulteerde in het burgerinitiatief ‘Samen Mee naar de A2’. Ondanks de goede samenwerking met de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck bleek het een project van de lange adem. Inmiddels kijken de werkgroepleden Jan Joosten en Jan van Oss uit Sterksel en Jacques Sak uit Maarheeze niet meer op van een jaar meer of minder. “We zijn vooral heel blij met deze eerste concrete stap”, vertelt Joosten.

Wegversmallingen

De afgelopen maanden zijn de wegen in het centrum van Sterksel flink op de schop gegaan voor het realiseren van wegversmallingen, oversteekplaatsen, het verhogen van kruisingsvlakken en het aanbrengen van suggestiestroken voor fietsers en voetgangers. Dit maatregelenpakket moet de kern veiliger maken en onaantrekkelijker voor doorgaand (vracht)verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting nog een week.

Het is het eerste onderdeel van een drietrapsraket. Joosten: “De volgende én meest belangrijke stap is een betere ontsluitingsroute voor het bedrijvenpark. Daarna worden er ook aanvullende verkeersmaatregelen in Maarheeze gerealiseerd.”

Verkeersoverlast

Sak is niet bang dat de maatregelen in Sterksel in de tussentijd voor meer verkeersoverlast in Maarheeze zullen zorgen: “We hebben ingeschat dat het verkeer misschien van karakter verandert, maar dat de overlast niet zal toenemen.”

Van Oss: “Totdat de verkeersmaatregelen in Maarheeze gerealiseerd zijn, wordt er in Sterksel gewacht met het instellen van een verbod van doorgaand vrachtverkeer en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.”

De gemeenteraad in Cranendonck buigt zich in maart over de benodigde bestemmingsplanwijziging voor de ontsluitingsroute, die het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 in Maarheeze naar Poort 43 en terug laat rijden. Ook moet de gemeente op enkele plekken grond aankopen om de plannen te realiseren.

Afhankelijk van de hoeveelheid bezwaren verwacht Van Oss dat nog wel enkele jaren duurt voordat alles is afgerond. Joosten: “Maar uiteindelijk gaat het er van komen. Daar hebben we alle vertrouwen in.”