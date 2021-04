Drogisterij in Heeze overvallen door man met mes, dader nog op de vlucht

Kringloop­win­kel 2J in Heeze na brand weer terug op vertrouwde stek

6 april HEEZE - Eerst was er de brand. Toen de verhuizing naar een tijdelijk onderkomen aan de Kapelstraat. En kort erna de corona-lockdown. Ondanks alle tegenslagen is kringloopwinkel 2J nu weer back in business op de vertrouwde locatie aan de Emmerikstraat in Heeze. ,,Ik heb geen moment gedacht aan stoppen.”