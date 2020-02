Dronken automobilist slingert over A2 bij Leende

Rond 12.45 uur meldde een ooggetuige dat een auto ter hoogte van Leende over de A2 slingerde, aldus een betrokken agent in een bericht op Instagram. Uiteindelijk werd de automobilist in de buurt van Budel tot stoppen gebracht.

De man achter het stuur, een 41-jarige Georgiër, identificeerde zich in eerste instantie vermoedelijk met een vals Russisch rijbewijs. Ook was hij niet in het bezit van een paspoort of identiteitsbewijs.

Als klap op de vuurpijl bleek de man te diep in het glaasje te hebben gekeken. Daarop werd hij aangehouden. In het opbergvak in de deur van de auto stonden zelfs aangebroken blikken bier.