Dronken vrouw schopte chauffeur politiewagen, noodstop op A2 was nodig

Geen gouden tip in zaak Tanja Groen, beloning van miljoen euro gaat naar andere coldcases

In de zaak van de vermissing van Tanja Groen is geen gouden tip binnengekomen. Voor die gouden tip had de Peter R. de Vries Foundation een miljoen euro uitgeloofd. Dat geld is niet uitgekeerd en zal voor andere coldcase zaken worden ingezet, maakte de foundation donderdag bekend.

22 december