Drugsdumpingen op twee plekken in Budel, flinke natuurschade

Man aangehou­den in Budel na meerdere meldingen over iemand met vuurwapen

10:24 BUDEL - De politie heeft vrijdagavond meerdere meldingen gekregen over een man die op de Nieuwendijk met een vuurwapen liep. Vlak voor de Albert Heijn op de Doctor Ant. Mathijsenstraat is een man aangehouden, maar een vuurwapen droeg hij niet bij zich. In de omgeving wordt gezocht naar een weggegooid wapen.