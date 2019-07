Drugslab ontdekt in loods in Maarheeze, vier mensen aangehouden

Hennepkwe­ke­rij met vijfhon­derd planten opgerold in Leende: mannen uit Eindhoven en Best aangehou­den

27 juli LEENDE - In een loods aan het Kerkpad in Leende is vrijdagmiddag een hennepkwekerij opgerold. Er stonden ruim vijfhonderd planten. Twee mannen werden aangehouden: een 54-jarige inwoner van Best en een 29-jarige man uit Eindhoven.