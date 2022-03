Drukte op halfvastenmarkt Leende. ‘Een markt die echt wordt gevierd’

LEENDE - Na een onderbreking van twee jaar leefde de traditionele halfvastenmarkt in Leende maandag als vanouds. Het zonnige weer zorgde voor volle terrassen en massa’s koopjesjagers. Ook de ‘Lindse Brokmoppen’ waren weer in trek.

Na de gedwongen coronapauze heeft de halvastenmarkt, ook wel bekend als Lind Mèrt of Brokmoppenmarkt, weinig aan aantrekkingskracht ingeboet. Duizenden belangstellenden maakten maandag een rondgang langs de ruim veertig kramen van de markt, die volgens goed gebruik wordt gehouden op de maandag na halfvasten.

De bezoekers konden er terecht voor allerlei spulletjes en (lokale) delicatessen, waaronder zelfgemaakte vogelhuisjes van hobbyclub ’t Prutske, gerookte paling én de ‘Lindse Brokmop’.

Quote We zijn nog niet ver gekomen. Overal komen we oude bekenden tegen Heidi van Dijk

Maar bovenal is de halfvastenmarkt een ontmoetingsplek, een jaarlijkse reünie waar ook veel oud-dorpsbewoners op afkomen. ,,Wij zijn hier al een tijdje, maar echt ver zijn we nog niet gekomen. Overal komen we oude bekenden tegen die een praatje willen maken”, vertelt Heidi van Dijk uit Leenderstrijp.

Het was maandag onder meer druk bij de brokmoppenkraam van Bakkerij Van Weert. Het kubusvormige anijsgebak is een lokale delicatesse, die vooral in deze tijd van het jaar wordt gegeten. Het wordt gemaakt op basis van een geheim recept dat al generaties lang wordt doorgeven. Frans van Weert bakte jarenlang brokmoppen. ,,Maar nu is de vijfde generatie aanzet. Ik heb ze wel nog mogen inpakken”, grinnikt Van Weert, die zijn short en bakkersmuts voor Lind Mèrt uit de kast had gehaald.

Genieten geblazen

De halfvastenmarkt is een van de hoogtepunten op de Leendse evenementenkalender. Van Weert: ,,Het is een markt die echt wordt gevierd. Het is ieder jaar weer genieten geblazen. Zeker met dit mooie weer.”

Ook veel oud-dorpsbewoners kwamen naar Leende om een voorraadje brokmoppen in te slaan. Zo ook Frans van der Aa uit Boxtel. ,,Ik heb net een paar zakken gekocht. Ik vind de brokmoppen erg lekker, maar dat geldt ook voor de verse paling hier op de markt. Op de weg terug naar huis stop ik nog even bij mijn broer in Asten om hem wat te geven. Hij is ook een liefhebber.”

Quote Al om negen uur stonden de eerste koopjesja­gers voor de poort Twan Reiling, Jong Nederland

Eerder op de ochtend was het al druk in de omgeving van het gebouw Kloosterhof. Daar hield Jong Nederland volgens goed gebruik een vlooienmarkt. Bij de opening om tien uur was het flink dringen geblazen bij de hekken voor een goede uitgangspositie voor de rommelmarkt. ,,Al om negen uur stonden de eerste koopjesjagers voor de poort”, vertelt Twan Reiling.

Het inzamelen van de tweedehands spulletjes was dit jaar een hele klus. Reiling: ,,Wij hebben lang niet alles mee kunnen nemen. Daardoor hebben we sommige mensen teleur moeten stellen. Maar het was gewoon te veel.”

Vrij

Twee jaar geleden moest de halfvastenmarkt een week van tevoren worden afgelast vanwege corona. Mede-organisator Corry Schepens van Ondernemersvereniging Leende was dan ook blij dat de markt dit jaar wel door kon gaan: ,,Veel mensen kijken er naar uit. Er wordt echt rekening mee gehouden. De bassischool was vandaag gesloten wegens een studiedag. Er zijn mensen die er speciaal vrij voor nemen en er echt een dagje uit van maken.”