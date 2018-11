Duizenden euro's aan horloges en sieraden gestolen in Leende, eigenaar looft 1.500 euro uit voor gouden tip

Ruben van der Kruis uit Maarheeze wint schilders­vak­prijs

11:23 MAARHEEZE - Vakschilder Ruben van der Kruis (37) heeft in Utrecht de Schildersvakprijs gewonnen in de categorie 'Onderhoudsschilderwerk'. Hij won in zijn categorie de juryprijs en ook nog eens de publieksprijs.