Duo JanseDeCoomp gooit het over een andere boeg: ‘We geven meer van onszelf bloot’

BUDEL - Boy Jansen en Addie Compen, alias JanseDeCoomp, duiken dit voorjaar na een lange coronapauze opnieuw het theater in. Tijdens het paasweekend staat het duo met hun tweede show ‘In Voor en Tegenzin’ drie avonden in Theater De Borgh in Budel.

In de aanloop naar hun debuutvoorstelling ‘Ruik Er Eens Aan’ reisden tonprater Boy Jansen en Addie Compen, de helft van het feestduo Lawineboys, stad en land af voor hun optredens. In hun drukke agenda’s vonden de Budelnaren toch nog ruimte voor een nieuw project, dat eind 2019 resulteerde in vijf uitverkochte zalen. De samenwerking smaakte naar meer, maar corona gooide roet in het eten. ,,Aanvankelijk wilden wij er een jaarlijks iets van maken. Gelukkig hebben we dat plan niet doorgezet. Drie maanden na de show zat de wereld op slot”, vertelt Compen. Het duo richt zich nu op een tweejaarlijkse voorstelling.

Quote In de Kale Oren Show konden we heerlijk onze frustra­ties kwijt Boy Jansen

Voor de twee entertainers, die elkaar al jaren kennen, brak een zware tijd aan. Om hun creativiteit kwijt te kunnen begon het tweetal vorig jaar met de (online) Kale Oren Show. ,,We konden daarin ook heerlijk onze frustraties kwijt”, zegt Jansen.

Compen: ,,We dachten dat we onze optredens na de zomer wel weer zouden kunnen hervatten, maar dat viel tegen. Afgelopen kerst hebben we de laatste aflevering gemaakt.”

Quote Er zitten nog wel verkleed­par­tij­en in, maar we stapelen niet meer typetje op typetje Addie Compen

De agenda’s beginnen inmiddels weer vol te lopen. Met hun tweede avondvullende show ‘In Voor en Tegenzin’ gooit JanseDeCoomp het over een andere boeg. Compen: ,,Waar de vorige voorstelling met de vele verkleedpartijen en typetjes een hoog Tineke Schouten-gehalte had, is dit meer een cabaretvoorstelling. Er zitten nog wel verkleedpartijen in, maar we stapelen niet meer typetje op typetje.” Jansen vult aan: ,,We geven meer van onszelf bloot. De show is daarnaast wat volwassener geworden. Dit is ook echt wat we zelf leuk vinden om in het theater te zien.”

Tilly en Bets

Toch hoeven de liefhebbers van tonpraten en typetjes niet ongerust te zijn. ,,Ook zij komen aan hun trekken”, belooft Jansen. Zo keert onder meer het duo Tilly en Bets terug in de nieuwe voorstelling. Jansen: ,,Verder komen er onder meer mooie liedjes voorbij.”

Quote Dit is ook echt wat we zelf leuk vinden om in het theater te zien Boy Jansen

Nu het paasweekend nadert, begint het weer helemaal te kriebelen bij het tweetal. Voor Compen en Jansen is het een thuiswedstrijd. Maar voordat het zover is, wacht het duo nog een flink aantal repetities. Compen: ,,Wij hebben dat ook nodig. We presteren het beste onder druk.”

‘In Voor en Tegenzin’ is op 15, 16 en 17 april te zien in Theater De Borgh in Budel. De show van 16 april is uitverkocht. De voorstellingen beginnen telkens om 20.00 uur. Na afloop is er een afterparty in de foyer van De Borgh. Kaarten kosten 18,50 euro en zijn te koop via theaterdeborgh.nl.